У Києві дівчинка-підліток пішла з дому і не хоче повертатися

Причини, що змусили дитину піти з дому - невідомі

У Києві просять допомогти знайти 17-річну Тимошенко Олександру, яка пішла з дому. Інформація про розшук дівчинки з'явилася в соцмережі, але вона відмовляється виходити на контакт зі своїми родичами.

Неповнолітня зв'язується по телефону з батьками і поліцією, але пояснює, що додому повертатися не хоче, повідомляє видання "Інформатор".

Причини, що змусило дитину піти з дому - невідомі.

Фото: Олександра Тимошенко (kiev.informator.ua)

Батьки не знають, де саме знаходиться дівчинка. Будь-яку інформацію про Олександра можна повідомити за номером 102 або 0-800-209-020 волонтери (дзвінки по Україні безкоштовні).

Як раніше писав Styler, у Києві зник 35-річний Бялий Олександр Вікторович. Останній раз його бачили біля залізничного вокзалу в Києві.