ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помогите найти: в Киевской области пропала девушка (фото)

STYLERЖизнь    30.06.2019 - 15:21
Помогите найти: в Киевской области пропала девушка (фото)
Коллаж (РБК-Украина)

В Киевской области пропала девушка-подросток Алена Черевко, опубликованы ее приметы

В Киевской области,в Яготинском районе уже не в первый раз пропала девушка Черевко Алена Викторовна 2004 года рождения. Ее разыскивает мать и не находит себе места. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, Алена выходила на связь 11 июня, и с того момента о ней ничего не известно. Отмечается, что ее мобильный отключен.

На странице в соцсети опубликовали приметы пропавшей девушки. Ее рост 170 сантиметров, 2004 года рождения. Она нормального телосложения, волосы темно- русые .Глаза карие, над левым глазом есть родимое пятно. Мать отметила, что возможно ее дочь может находится в Киеве на Троещине или Борщаговке, а также в Белой Церкви.

Если вы видели девушку, просьба связаться с ее матерью по телефону  097-342-70-33.

Помогите найти: в Киевской области пропала девушка (фото)Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Помогите найти: в Киевской области пропала девушка (фото)Фото: Алена Черевко (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как ранее мы писали, украинцев просят помочь найти 13-летнюю девочку, которая пропала в Киевской области. 

Как сообщалось ранее, недавно под Кропивницким в Александрийском районе полицейский спас годовалого малыша от верной гибели - ребенок запутался в веревке, которой была привязаная игрушка к кроватке, и едва не задохнулся. 

Помогите найти: под Киевом пропала девочка-подросток (фото) В Одессе разыскивают еще одну девочку: все детали и фото (обновлено)
Новости Украины розыск
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь