Помогите найти: в Киевской области пропала девушка (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

В Киевской области пропала девушка-подросток Алена Черевко, опубликованы ее приметы

В Киевской области,в Яготинском районе уже не в первый раз пропала девушка Черевко Алена Викторовна 2004 года рождения. Ее разыскивает мать и не находит себе места. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, Алена выходила на связь 11 июня, и с того момента о ней ничего не известно. Отмечается, что ее мобильный отключен.

На странице в соцсети опубликовали приметы пропавшей девушки. Ее рост 170 сантиметров, 2004 года рождения. Она нормального телосложения, волосы темно- русые .Глаза карие, над левым глазом есть родимое пятно. Мать отметила, что возможно ее дочь может находится в Киеве на Троещине или Борщаговке, а также в Белой Церкви.

Если вы видели девушку, просьба связаться с ее матерью по телефону 097-342-70-33.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Алена Черевко (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как ранее мы писали, украинцев просят помочь найти 13-летнюю девочку, которая пропала в Киевской области.

Как сообщалось ранее, недавно под Кропивницким в Александрийском районе полицейский спас годовалого малыша от верной гибели - ребенок запутался в веревке, которой была привязаная игрушка к кроватке, и едва не задохнулся.