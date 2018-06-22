64-летнего мужчину лишили зарплаты за трехминутное отлучение от рабочего места

Сотрудник компании вышел в соседний магазин, чтобы купить еды

Японская компания лишила своего сотрудника зарплаты за трехминутный перерыв на обед. 64-летний мужчина, который работает в Бюро водоснабжения в городе Кобе на окраине Осаки, вышел буквально на три минуты для того, чтобы пообедать, сообщает Daily Mail. Из-за этого в компании разгорелся настоящий скандал.

По данным издания, сотрудник за 7 месяцев отлучался от работы 26 раз, чтобы купить обед. Это 78 часов в общей сложности. Это выяснилось, когда в крайний раз один из работников увидел коллегу, переходящим дорогу возле офиса в рабочее время.

Бюро водоснабжения на телевидении извинилось перед пострадавшими клиентами, а самого сотрудника лишили части жалования.

"Очень печально, что произошел такой скандал, и мы хотим выразить наши искренние извинения", - сообщил официальный представитель компании на телевидении.

Фото: представитель компании приносит свои извинения (dailymail.co.uk)

Пользователи соцсетей сочли такое наказание абсурдным. То, что мужчина отлучался с работы 26 раз за этот период означает, что он покидал офис только раз в неделю, считают они.

"Неужели людям даже не разрешают пойти в туалет сейчас? Это похоже на рабство на рабочем месте или что-то в этом роде", - возмутился один пользователь Twitter.

Напомним, народные депутаты рассказали, как регулярно нарушают закон по просьбе коллег.

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