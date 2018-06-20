"Я хожу на работу и работаю": депутаты-"кнопкодавы" рассказали, почему нарушают закон в Раде

Народные избранники регулярно нарушают закон по просьбе коллег

Депутаты-"кнопкодавы" назвали причины, которые толкают их на нарушение закона в Верховной Раде. Об этом пишет "Экспресс".

"Я голосую за других нечасто. Делаю это по просьбе коллег. И как исключение. Например, когда коллега вносит дополнения к законопроекту, принимает участие в первом чтении, но во время рассмотрения документа во втором чтении имеет более важные дела в округе и не может присутствовать. Почему я не могу проголосовать за него? Я ж не делаю это против его воли. Да, я понимаю, что это нарушение. По моему мнению, если бы за большинство законов, нужных стране, не голосовали чужими карточками, то этих законов вообще бы не было", - считает Андрей Шинькович из БПП.

Антон Яценко из "Відродження" поддерживает в этом вопросе своего коллегу.

"Нас люди выбирают для того, чтобы парламент работал. В сессионном зале бывает 150 депутатов, хотя зарегистрировано 300. Так что, в таком случае Верховная Рада не должна работать?" – возмутился он.

"Я хожу на работу и работаю. Вы спрашивайте тех, кто не ходит на работу, почему они так себя ведут. Стране нужны реформы. Так что, из-за недобросовестных депутатов, которые игнорируют заседания Совета (конечно, есть и такие, которые пропускают по уважительным причинам), нам не принимать важные законы ли? Не вижу страшного греха в том, что голосовал за коллег. Я работаю, и мне за это не стыдно", - заявляет Александр Урбанский из БПП.

Ранее в сети показали, как депутаты "трудятся" в Верховной Раде.

Береза обратил внимание, что количество присутствующих в зале ВР депутатов намного меньше, чем число официально зарегистрированных на заседании.

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