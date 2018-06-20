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"Я ходжу на роботу і працюю": депутати-"кнопкодави" розповіли, чому порушують закон у Раді

STYLERLIFE        20.06.2018 - 10:23
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Народні обранці регулярно порушують закон на прохання колег

Депутати-"кнопкодави" назвали причини, які штовхають їх на порушення закону в Верховній Раді. Про це пише "Експрес".

"Я голосую за інших нечасто. Роблю це на прохання колег. І як виняток. Наприклад, коли колега вносить доповнення до законопроекту, бере участь у першому читанні, але під час розгляду документа у другому читанні має більш важливі справи в окрузі і не може бути. Чому я не можу проголосувати за нього? Я ж не роблю це проти його волі. Так, я розумію, що це порушення. На мою думку, якщо б за більшість законів, потрібних країні, не голосували чужими картками, то цих законів взагалі б не було", - вважає Андрій Шинькович з БПП.

Антон Яценко з "Відродження" підтримує в цьому питанні свого колегу.

"Нас люди вибирають для того, щоб парламент працював. У сесійній залі буває 150 депутатів, хоча зареєстровано 300. Так що, в такому випадку Верховна Рада не повинна працювати?" – обурився він.

"Я ходжу на роботу і працюю. Ви питайте тих, хто не ходить на роботу, чому вони так себе ведуть. Країні потрібні реформи. Так що, через недобросовісних депутатів, які ігнорують засідання Ради (звичайно, є й такі, які пропускають з поважних причин), нам не приймати важливі закони? Не бачу страшного гріха в тому, що голосував за колег. Я працюю, і мені за це не соромно", - заявляє Олександр Урбанський з БПП.

Раніше в мережі показали, як депутати "працюють" у Верховній Раді.

Береза звернув увагу, що кількість присутніх у залі ВР депутатів набагато менше, ніж число офіційно зареєстрованих на засіданні.

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Теги: Верховная Рада, депутаты
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