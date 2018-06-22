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64-річного чоловіка позбавили зарплати за трихвилинне відлучення від робочого місця

STYLERLIFE        22.06.2018 - 00:17
Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)

Співробітник компанії вийшов у сусідній магазин, щоб купити їжі

Японська компанія позбавила свого співробітника зарплати за трихвилинну перерву на обід. 64-річний чоловік, який працює в Бюро водопостачання в місті Кобе на околиці Осаки, вийшов буквально на три хвилини для того, щоб пообідати, повідомляє Daily Mail. Через це в компанії розгорівся справжній скандал.

За даними видання, співробітник за 7 місяців відлучався від роботи 26 разів, щоб купити обід. Це 78 годин в загальній складності. Це з'ясувалося, коли в останній раз один з працівників побачив колегу, який переходив дорогу біля офісу в робочий час.

Бюро водопостачання на телебаченні вибачився перед постраждалими клієнтами, а самого співробітника позбавили частини платні.

"Дуже сумно, що стався такий скандал, і ми хочемо висловити наші щирі вибачення", - повідомив офіційний представник компанії на телебаченні.

Фото: представник компанії приносить свої вибачення (dailymail.co.uk)

Користувачі соцмереж визнали таке покарання абсурдним. Те, що чоловік відлучався з роботи 26 разів за цей період означає, що він покидав офіс тільки раз в тиждень, вважають вони.

"Невже людям навіть не дозволяють піти в туалет зараз? Це схоже на рабство на робочому місці або щось в цьому роді", - обурився один користувач Twitter.

Нагадаємо, народні депутати розповіли, як регулярно порушують закон на прохання колег.

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Теги: япония, зарплата, мужчина
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