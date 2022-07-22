Как понять, что пора собирать урожай картофеля и лука: основные признаки

Признаки спелого картофеля

Собирать картофель раньше срока нельзя, так как такие корнеплоды не долежат до следующей весны. Поэтому прежде, чем начинать собирать урожай, проверьте его зрелость.

Для этого откопайте 4-5 кустов, которые растут на разных сторонах вашего огорода. Держите кусты за зеленую часть и хорошо потрусите. Если картофель легко отходит от кореньев - он уже зрелый.

Еще один важный признак зрелости картофеля - кожура не должна легко сниматься. Если оба признаки совпали, то нужно подготовить место для хранения своего урожая и запасаться вилами и лопатами.

Место для картофеля должно быть закрыто от прямых солнечных лучей, дождя и тумана. А еще - хорошо проветриваться. Спускать картофель в подвал или погреб сразу нельзя.

Сначала его нужно выкопать, потом рассыпать в укромном месте и просушить 2-3 недели. Потом перебрать очень внимательно, чтобы в мешок не попал гнилой картофель. А только после этого можно собирать урожай в ящики или мешки и прятать в погреб.

Признаки спелого лука

Недозревший лук также опасен, как и перезревший. Такой лук долго храниться не будет и его вкусовые качества будут испорчены. Лук обычно дозревает ближе к осени, но есть и более ранние сорта.

Считается, что основной признак зрелости лука - полностью увядшие перья, которые ложатся на землю. Иногда стоит подождать еще неделю-другую после этого.

На самом деле увядшие перья говорят, что кожура лука уже способна удерживать внутри влажность. При этом начинает отмирать корень, но для полного созревания еще нужно немного времени.

Лучше всего лук дозревает под навесом, так как дожди могут его испортить. А вот цвет перьев значения не имеет - они могут быть и полностью зелеными, и пожелтевшими.