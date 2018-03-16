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Пополнение в семье: у Мустафы Джемилева родилась внучка

STYLERLIFE        16.03.2018 - 08:17
Фото: Мустафа Джемилев (wikipedia.org)
Фото: Мустафа Джемилев (wikipedia.org)

При встрече из больницы устроили настоящий концерт с танцами

Экс-председатель Меджлиса, лидер крымских татар, уполномоченный президента Украины по правам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев снова стал дедушкой. У его сына Хайсера Джемилева родилась девочка. Новорожденную с мамой семья встречала возле больницы. Родственники устроили для малышки настоящий праздник, сообщается в сюжете ТСН.

"Мы назвали ее Мериам, это историческое имя. В Иерусалиме мечеть носит название Мериам", - рассказал Хайсер Джемилев.

Бабушка Сафинар тоже не скрывала радостных и счастливых эмоций.

"Чтобы была умничкой, чтобы была активной и любила свою семью", сказала она.

Встретить Мериам приехали родственники и друзья. Младшая сестра Мустафы Джемилева сообщила, что для всей семьи это очень важный день.

Видео: У Мустафы Джемилева родилась внучка (tsn.ua)

"В это трудное время такое радостное событие. Я очень надеюсь, что наша внучка внесет долю радости в их дом", - сказала она.

К сожалению, Мустафа не успел вернуться из командировки к рождению внучки, но по телефону передал сыну свои поздравления.

Как ранее сообщалось, Джемилев неожиданно объяснил, когда полуостров снова станет украинским.

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Теги: Мустафа Джемилев
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