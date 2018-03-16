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Поповнення в родині: у Мустафи Джемілєва народилася онучка

STYLERLIFE        16.03.2018 - 08:17
Фото: Мустафа Джемілєв (wikipedia.org)
Фото: Мустафа Джемілєв (wikipedia.org)

При зустрічі з лікарні влаштували справжній концерт з танцями

Екс-голова Меджлісу, лідер кримських татар, уповноважений президента України з прав кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв знову став дідусем. У його сина Хайсера Джемілєва народилася дівчинка. Новонароджену з мамою сім'я зустрічала біля лікарні. Родичі влаштували для малечі справжнє свято, повідомляється в сюжеті ТСН.

"Ми назвали її Меріам, це історичне ім'я. В Єрусалимі мечеть носить назву Меріам", - розповів Хайсер Джемілєв.

Бабуся Сафінар теж не приховувала радісних і щасливих емоцій.

"Щоб була розумницею, щоб була активною і любила свою сім'ю", сказала вона.

Зустріти Меріам приїхали родичі і друзі. Молодша сестра Мустафи Джемілєва повідомила, що для всієї родини це дуже важливий день.

Відео: У Мустафи Джемілєва народилася внучка (tsn.ua)

"У цей важкий час така радісна подія. Я дуже сподіваюся, що наша внучка внесе частку радості в їх будинок", - сказала вона.

На жаль, Мустафа не встиг повернутися з відрядження до народження внучки, але по телефону передав синові свої привітання.

Як раніше повідомлялося, Джемілєв несподівано пояснив, коли півострів знову стане українським.

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Теги: Мустафа Джемилев
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