Поповнення в родині: у Мустафи Джемілєва народилася онучка

При зустрічі з лікарні влаштували справжній концерт з танцями
Екс-голова Меджлісу, лідер кримських татар, уповноважений президента України з прав кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв знову став дідусем. У його сина Хайсера Джемілєва народилася дівчинка. Новонароджену з мамою сім'я зустрічала біля лікарні. Родичі влаштували для малечі справжнє свято, повідомляється в сюжеті ТСН.
"Ми назвали її Меріам, це історичне ім'я. В Єрусалимі мечеть носить назву Меріам", - розповів Хайсер Джемілєв.
Бабуся Сафінар теж не приховувала радісних і щасливих емоцій.
"Щоб була розумницею, щоб була активною і любила свою сім'ю", сказала вона.
Зустріти Меріам приїхали родичі і друзі. Молодша сестра Мустафи Джемілєва повідомила, що для всієї родини це дуже важливий день.
Відео: У Мустафи Джемілєва народилася внучка (tsn.ua)
"У цей важкий час така радісна подія. Я дуже сподіваюся, що наша внучка внесе частку радості в їх будинок", - сказала вона.
На жаль, Мустафа не встиг повернутися з відрядження до народження внучки, але по телефону передав синові свої привітання.
Як раніше повідомлялося, Джемілєв несподівано пояснив, коли півострів знову стане українським.