Попросил отправить в Сирию: военный из РФ публично признался в участии в войне на Донбассе

Мужчина, обвиняемый в смерти другого военного, сделал заявление в суде

Российский военнослужащий, старший лейтенант Олег Леонтьев, который является обвиняемым по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, заявил во время суда об участии в войне на Донбассе. Об этом сообщается на сайте российского благотворительного фонда "Право матери", который представляет интересы сестер погибшего на суде.

В последнем слове офицер сообщил об участии в "мероприятии на территории смежной страны", где "как бы не было" российских военных. Леонтьев попросил у суда приговор, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

"При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было", - процитировал фонд заявление Леонтьева.

"Прошу учесть, что во время следственных действий проходил отбор в группировку войск Сирийско-Арабской Республики", - отметил обвиняемый.

По данным фонда, это первое публичное и официальное заявление российского офицера.

Напомним, что власти Россиии отрицают участие Вооруженных сил РФ в боевых действиях на Донбассе. В Кремле утверждают, что граждане РФ едут на оккупированную украинскую территорию добровольно и среди них есть военные, которые взяли отпуск или уволились.

Ранее в сети показали знаковые фото Славянска в честь годовщины освобождения города.

Герои, погибшие в июне 2018 (видео: РБК-Украина)