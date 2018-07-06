Попросив відправити в Сирію: військовий з РФ публічно зізнався в участі у війні на Донбасі

Чоловік, обвинувачений у смерті іншого військового, зробив заяву в суді

Російський військовослужбовець, старший лейтенант Олег Леонтьєв, який є обвинуваченим у справі про загибель солдата-строковика Іллі Горбунова, заявив під час суду про участь у війні на Донбасі. Про це повідомляється на сайті російського благодійного фонду "Право матері", який представляє інтереси сестер загиблого на суді.

В останньому слові офіцер повідомив про участь в "заході на території суміжної країни", де "як би не було" російських військових. Леонтьєв попросив у суду вирок, який дозволив би йому продовжити службу і приєднатися до угруповання російських військ в Сирії.

"При позитивному рішенні суду негайно наступним бортрейсом туди лечу. Це дозволить принести якусь користь для держави. Я вже брав участь в одному з таких заходів, але єдине, що це було на території суміжної країни, на якій нас як би не було", - процитував фонд заяву Леонтьєва.

"Прошу врахувати, що під час слідчих дій відбувався відбір угруповання військ Сирійсько-Арабської Республіки", - зазначив обвинувачений.

За даними фонду, це перша публічна і офіційна заява російського офіцера.

Нагадаємо, що влада Росії заперечує участь Збройних сил РФ у бойових діях на Донбасі. У Кремлі стверджують, що громадяни РФ їдуть на окуповану українську територію добровільно і серед них є військові, які взяли відпустку або звільнилися.

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