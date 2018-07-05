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"Где начиналась война": в сети показали знаковые фото Славянска в честь годовщины освобождения города

STYLERLIFE        05.07.2018 - 12:25
Фото: slavrada.gov.ua
Фото: slavrada.gov.ua

Город был освобожден после 85 дней оккупации

В сети показали знаковые фото Славянска, приуроченные к четвертой годовщине освобождения города от оккупантов. Соответствующие снимки опубликовал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

 

Фото: Славянск (facebook.com/artem.shevchenko.9)

"С днем освобождения Славянска и Краматорска! Четыре года назад город, где началась война, после 85 дней оккупации был возвращен Украиной. Это фото с перекрестка в Семеновке, на въезде в город, где гремели ожесточенные бои. Боевики Гиркина здесь создали мощный укрепрайон", - написал он.

 

Фото: Славянск (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Шевченко отметил, что за четыре года много что изменилось, однако суть войны осталась той же, что и в самом начале.

"И указатель в сторону Николаевки на Славянскую ТЭС перекрасили, и истерзанное здание снесли, и мины убрали, и Патрульная полиция Украины появилась, а все равно воронки войны еще не зажили до конца. И не скоро это будет", - сказал спикер Министерства внутренних дел.

"Память про первые бои, первую доблесть, первых погибших и первую победу надо беречь", - подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Ранее в сети показали грустные фото с оккупированного Донбасса.

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Теги: Славянск, Донбасс
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