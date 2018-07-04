"Четыре года без цивилизации": в сети показали грустные фото с оккупированного Донбасса

Населенный пункт превратился в "унылый город"

В сети показали, во что террористы превратили оккупированный Первомайск в Луганской области. Соответствующие фото были опубликованы на странице "Хрустальный Луч" в Twitter.

Фото: Первомайск (twitter.com/Hrustalny_Luch)

"Первомайск. Четыре года без цивилизации, запустение, трава, выросшая из асфальта, по которому некому ходить, зато Ленин "жив", - говорится в комментарии к фото.

Фото: Первомайск (twitter.com/Hrustalny_Luch)

Как отметил автор публикации, за время оккупации населенный пункт превратился в "унылый город".

Скриншот поста (twitter.com/Hrustalny_Luch)

Ранее в сети показали очередное доказательство присутствия армии РФ на Донбассе.

Так, на кадрах видео зафиксировано, как на безымянных могилах российских десантников под Псковом появились каменные надгробия. Их установили на деньги Минобороны РФ. А похоронены в могилах солдаты, которые погибли на Донбассе в августе 2014 года.

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