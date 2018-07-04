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"Чотири роки без цивілізації": в мережі показали сумні фото з окупованого Донбасу

STYLERLIFE        04.07.2018 - 08:35
Фото: flickr.com osce_smmu
Фото: flickr.com osce_smmu

Населений пункт перетворився в "сумне місто"

У мережі показали, на що терористи перетворили окупований Первомайськ Луганської області. Відповідні фото були опубліковані на сторінці "Хрустальный Луч" в Twitter.

 

Фото: Первомайськ (twitter.com/Hrustalny_Luch)

"Первомайськ. Чотири роки без цивілізації, запустіння, трава, що виросла з асфальту, по якому нікому ходити, зате Ленін "живий", - йдеться у коментарі до фото.

 

Фото: Первомайськ (twitter.com/Hrustalny_Luch)

Як зазначив автор публікації, за час окупації населений пункт перетворився в "сумний місто".

Скріншот поста (twitter.com/Hrustalny_Luch)

Раніше у мережі показали черговий доказ присутності армії РФ на Донбасі.

Так, на кадрах відео зафіксовано, як на безіменних могилах російських десантників під Псковом з'явилися кам'яні надгробки. Їх встановили на гроші Міноборони РФ. А поховані в могилах солдатів, які загинули на Донбасі у серпні 2014 року.

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Теги: Донбасс
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