В сети показали очередное доказательство присутствия армии РФ на Донбассе (видео)

Россия признала своими солдат, погибших на востоке Украины

В сети показали очередное доказательство присутствия российских войск на Донбассе. Об этом сообщается в сюжете "Радио Свобода", опубликованном в YouTube.

Так, на кадрах видео зафиксировано, как на безымянных могилах российских десантников под Псковом появились каменные надгробия. Их установили на деньги Минобороны РФ. А похоронены в могилах солдаты, которые погибли на Донбассе в августе 2014 года.

Видео: Россия признала своими солдат, погибших на Донбассе (youtube.com/Радіо Свобода онлайн)

Как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин, на основании документов российской армии была подтверждена гибель 103-х кадровых военнослужащих, еще 378 получили ранения. Самые большие потери РФ понесла в районе села Георгиевка Луганской области.

Ранее журналист рассказал, как РФ "поматросила и бросила" Донбасс.

"Если бы у тех людей, которые поддерживали и поддерживают Россию, была хоть капля гордости, они бы давным-давно уже отвернулись от России и прокляли бы ее за то, что она сделала. Потому что Россия привела на Донбасс войну, Россия раскачала эту ситуацию, российские граждане изначально приехали и заварили всю эту кашу, а теперь выходит, что просто поматросили и бросили. И вот в России праздник, там хорошо", - заявил он.

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