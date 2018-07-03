У мережі показали черговий доказ присутності армії РФ на Донбасі (відео)

Росія визнала своїми солдатів, загиблих на сході України

У мережі показали черговий доказ присутності російських військ на Донбасі. Про це повідомляється у сюжеті "Радіо Свобода", опублікованому в YouTube.

Так, на кадрах відео зафіксовано, як на безіменних могилах російських десантників під Псковом з'явилися кам'яні надгробки. Їх встановили на гроші Міноборони РФ. А поховані в могилах солдатів, які загинули на Донбасі у серпні 2014 року.

Відео: Росія визнала своїми солдатів, загиблих на Донбасі (youtube.com/Радіо Свобода онлайн)

Як повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Юрій Карін, на підставі документів російської армії була підтверджена загибель 103-х кадрових військовослужбовців, ще 378 отримали поранення. Найбільші втрати РФ зазнала в районі села Георгіївка Луганської області.

Раніше журналіст розповів, як РФ "поматросила і кинула" Донбас.

"Якщо б у тих людей, які підтримували і підтримують Росію, була хоч крапля гордості, вони б давно вже відвернулися від Росії і прокляли б її за те, що вона зробила. Тому що Росія привела на Донбас війну, Росія розкачала цю ситуацію, російські громадяни спочатку приїхали і заварили всю цю кашу, а тепер виходить, що просто поматросили и кинули. І ось в Росії свято, там добре", - заявив він.

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