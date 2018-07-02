"Им не до нас": журналист рассказал, как РФ "поматросила и бросила" Донбасс

Жители оккупированных территорий поняли, что России на них наплевать

РФ забыла про Донбасс с началом ЧМ-2018 и люди это почувствовали. Об этом рассказал журналист Денис Казанский в интервью сайту "Апостроф".

Он отметил, что в "ЛДНР" никак не отнеслись к началу чемпионата мира по футболу.

"Единственное, что я видел – это повышенная концентрация обиды в комментариях у людей, которые за этим всем смотрят и говорят, мол, здорово, вот в России там праздник, россиянам не до наших проблем, они ходят на футбол, веселятся на стадионах, а у нас тут война", - сказал он.

Казанский считает, что "ситуация сама по себе дико цинична".

"Если бы у тех людей, которые поддерживали и поддерживают Россию, была хоть капля гордости, они бы давным-давно уже отвернулись от России и прокляли бы ее за то, что она сделала. Потому что Россия привела на Донбасс войну, Россия раскачала эту ситуацию, российские граждане изначально приехали и заварили всю эту кашу, а теперь выходит, что просто поматросили и бросили. И вот в России праздник, там хорошо", - заявил он.

"У них своя история: там сейчас счастье. Всем полагается радоваться сейчас, поэтому все и радуются. А то, что где-то там стреляют, им уже ведь все равно. Об этом все забыли. А жители Донбасса сидят и думают: "Блин, а что случилось-то. Вот мы – серая зона, туда нас не взяли, а отсюда мы уже вроде бы как ушли и не можем вернуться. Там футбол и им не до нас". У жителей той же "ДНР" возникает вопрос, а как быть-то дальше? А все уже", - добавил журналист.

Ранее сообщалось, что в сети разгорелся скандал из-за "безумных экспериментов" над детьми с Донбасса.

Пользователей сети разозлил учебник, который террористы с оккупированного Донбасса выдают ученикам младших классов.

"В Антраците учебники для младших классов выбирает некое "Родительское всероссийское сопротивление". Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в "ЛДНР" проводить свои безумные эксперименты", - сказал Казанский.

Сколько украинских политзаключенных в РФ