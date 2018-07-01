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"Ад какой": в сети скандал из-за "безумных экспериментов" над детьми с Донбасса (фото)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 14:48
Иллюстративное фото: дети (Styler)
Иллюстративное фото: дети (Styler)

Учебники "маргиналов и психов" выдают ученикам младших классов

Пользователей сети разозлил учебник, который террористы с оккупированного Донбасса выдают ученикам младших классов. Соответствующее фото опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"В Антраците учебники для младших классов выбирает некое "Родительское всероссийское сопротивление". Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в ЛДНР проводить свои безумные эксперименты", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

В то же время пользователи сети подчеркнули, что хотят "досмотреть сериал".

 

Фото: учебник детей на оккупированном Донбассе (facebook.com/den.kazansky)

 

"Уже не хочется быстро возвращать. Хочется досмотреть сериал", - сказал блогер Кирилл Сазонов.

"Интересно, люди хотят или СССР построить, или научить детей жить в несуществующем государстве. Первое, я думаю, не возможно", - сказала юзер Анжей Скобичевский.

"Центр родительского обезумивания детей. Нужно им еще компьютеры запретить", - подчеркнула пользователь Татьяна Матвейчук.

"И разверзлись глубины идиотизма и безумия. И нет им ни конца, ни края", - подчеркнул пользователь Арта Мелос.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/den.kazansky)

Кстати, африканец Ахмед Абдулразик подписал контракт на три года с украинской армией.

Выходец из Судана Ахмед Абдулразик впервые попал в Украину в 2005 году. Он приехал в Полтаву учится на инженера. Но с учебой у него не сложилось. В Украине Ахмед встретил свою любовь – будущую жену Марго. Вместе с любимой Ахмед поехал в Саудовскую Аравию, на заработки. Через год у них родился первый ребенок, а в 2013 году, когда пара ожидала рождение второго ребенка, они решили вернуться в Украину.

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Теги: дети, Донбасс, школа
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