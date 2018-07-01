"Пекло якесь": в мережі скандал через "божевільні експерименти" над дітьми з Донбасу (фото)

Підручники "маргіналів і психів" видають учням молодших класів

Користувачів мережі розлютив підручник, який терористи з окупованого Донбасу видають учням молодших класів. Відповідне фото опублікував журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

"В Антрациті підручники для молодших класів вибирає якесь "Батьківський всеросійський опір". Пекло якесь. Маргінали і психи з усієї Росії тягнуться в ЛДНР проводити свої божевільні експерименти", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

У той же час користувачі мережі підкреслили, що хочуть "додивитися серіал".

Фото: підручник дітей на окупованому Донбасі (facebook.com/den.kazansky)

"Вже не хочеться швидко повертати. Хочеться додивитися серіал", - сказав блогер Кирило Сазонов.

"Цікаво, люди хочуть або СРСР побудувати, або навчити дітей жити в неіснуючій державі. Перше, я думаю, не можливо", - сказала юзер Анжей Скобичевский.

"Центр батьківського обезмозглювання дітей. Треба їм ще комп'ютери заборонити", - підкреслила користувач Тетяна Матвійчук.

"І розверзлися глибини ідіотизму і божевілля. І немає їм ні кінця, ні краю", - підкреслив користувач Арту Мелос.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

До речі, африканець Ахмед Абдулразик підписав контракт на три роки з українською армією.

Виходець із Судану Ахмед Абдулразик вперше потрапив в Україну в 2005 році. Він приїхав у Полтаву вчиться на інженера. Але з навчанням у нього не склалося. В Україні Ахмед зустрів свою любов – майбутню дружину Марго. Разом з улюбленою, Ахмед поїхав до Саудівської Аравії, на заробітки. Через рік у них народилася перша дитина, а в 2013 році, коли пара чекала народження другої дитини, вони вирішили повернутися в Україну.

Загиблі герої травня 2018-ого (video.rbc.ua)