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"Люди воюют, а мы гуляем": африканец подписал контракт с украинской армией

STYLERLIFE        30.06.2018 - 16:27
Фото: Выходец из Судана Ахмед (кадр из видео)
Фото: Выходец из Судана Ахмед (кадр из видео)

Парень хочет подать документы на гражданство

Африканец Ахмед Абдулразик подписал контракт на три года с украинской армией. Об этом сообщает "Сегодня".

Выходец из Судана Ахмед Абдулразик впервые попал в Украину в 2005 году. Он приехал в Полтаву учится на инженера. Но с учебой у него не сложилось.

В Украине Ахмед встретил свою любовь – будущую жену Марго. Вместе с любимой Ахмед поехал в Саудовскую Аравию, на заработки. Через год у них родился первый ребенок, а в 2013 году, когда пара ожидала рождение второго ребенка, они решили вернуться в Украину.

В украинскую армию Ахмед пошел добровольно, так как не мог смотреть на то, что происходит в стране.

"Чувствовал себя неприятно. Люди воюют, а мы сидим или гуляем. Было желание, чтобы я не был просто человеком, которые говорит, а не делает. Просто люди не знают – я украинец или суданец", – говорит мужчина и добавил, что его сослуживцы считают украинцем, несмотря на отсутствие гражданства.

Ахмед пока только планирует подать документы на получение гражданства. Он принял решение связать свою жизнь с Украиной, а карьеру – с украинской армией.

Выходец из Судана уже месяц воюет на Донбассе. Говорит, что в военном кителе ему комфортно, несмотря на 30-градусную жару.

"Вот такая температура это ближе осень-зима. Но мне климат подходит. Хотя бы я здесь вижу четыре разных сезона. А там два сезона – либо жарко, либо холодно", – признается участник боевых действий Ахмед Абдулразик.

Единственное, что пока дается ему тяжело – это холодная зима.

 "Теперь я знаю, что такое подштанники", – улыбается он.

Видео: YouTube/"Сегодня"

Кстати, украинский боец вступился за детей главарей боевиков.

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Теги: Донбасс, Боец, армия
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