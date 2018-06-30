"Люди воюють, а ми гуляємо": африканець підписав контракт з українською армією

Хлопець хоче подати документи на громадянство

Африканець Ахмед Абдулразик підписав контракт на три роки з української армією. Про це повідомляє "Сьогодні".

Виходець із Судану Ахмед Абдулразик вперше потрапив в Україну в 2005 році. Він приїхав у Полтаву вчиться на інженера. Але з навчанням у нього не склалося.

В Україні Ахмед зустрів свою любов – майбутню дружину Марго. Разом з улюбленою Ахмед поїхав до Саудівської Аравії, на заробітки. Через рік у них народилася перша дитина, а в 2013 році, коли пара чекала народження другої дитини, вони вирішили повернутися в Україну.

В українську армію Ахмед пішов добровільно, так як не міг дивитися на те, що відбувається в країні.

"Відчував себе неприємно. Люди воюють, а ми сидимо або гуляємо. Було бажання, щоб я не був просто людиною, що говорить, а не робить. Просто люди не знають – я українець або суданець", – каже чоловік і додав, що його товариші по службі вважають українцем, незважаючи на відсутність громадянства.

Ахмед поки лише планує подати документи на отримання громадянства. Він прийняв рішення пов'язати своє життя з Україною, а кар'єру – з українською армією.

Виходець із Судану вже місяць воює на Донбасі. Каже, що у військовому кітелі йому комфортно, незважаючи на 30-градусну спеку.

"Ось така температура це ближче осінь-зима. Але мені клімат підходить. Хоча б я тут бачу чотири різних сезони. А там два сезони – або жарко, або холодно", – зізнається учасник бойових дій Ахмед Абдулразик.

Єдине, що поки дається йому важко – це холодна зима.

"Тепер я знаю, що таке підштаники", – посміхається він.

Відео: YouTube/"Сьогодні"

До речі, український боєць заступився за дітей ватажків бойовиків.

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