"Обычная тактика русского мира": украинский боец вступился за детей главарей боевиков (видео)

Дети главарей сепаратистов могут учиться в Украине

Отпрыски главарей так называемых "республик" могут жить на подконтрольной Украине территории и не должны нести ответственность за поступки своих родителей. Об этом заявил бывший боец из Донецкой области Виталий Овчаренко, передает "Обозреватель".

"Слава Богу, мы не Советский Союз. Это в СССР детей наказывали за отцов. Сам факт того, что они учатся в Украине не является криминальным преступлением. Если эти дети не бегали с автоматом, то за что их наказывать?", - сказал он.

Овчаренко уверен, что в Украине не должны наказывать детей только за то, что они являются родственниками террористов.

"Если мы не можем доказать, что эти деньги заработаны на мародерстве или наворованные, то пускай учатся. Я понимаю, что это бывает несправедливо, но таков закон. Мы же не можем их взять за то, что он, например, сын Гиви, но не делал ничего противозаконного. Мы не можем наказывать только за то, что они дети уголовных главарей", - подчеркнул он.

В то же время Овчаренко уточнил, что само пребывание детей террористов на территории материковой Украины является "тактикой русского мира".

"Это обычная тактика "русского мира". Посмотрите, где учатся дети Мизулиной, где дочь Путина, дети депутатов Госдумы. Они не учатся в Тобольске, Чите или Новгороде. Они учатся в лучших университетах Запада и одновременно их родители говорят о "ядерном пепле", - уточнил бывший боец.

Видео: украинский боец о детях террористов (obozrevatel.com)

Кстати, на территории оккупированного города Енакиево прошла патриотическая акция, в ходе которой в городе появилась масса наклеек с цитатами основного закона Украины.

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