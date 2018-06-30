"Звичайна тактика російського світу": український боєць заступився за дітей ватажків бойовиків (відео)

Діти ватажків сепаратистів можуть навчатися в Україні

Нащадки ватажків так званих "республік" можуть жити на підконтрольній території Україні і не повинні нести відповідальність за вчинки своїх батьків. Про це заявив колишній боєць з Донецької області Віталій Овчаренко, передає "Обозреватель".

"Слава Богу, ми не Радянський Союз. Це в СРСР дітей карали за батьків. Сам факт того, що вони навчаються в Україні не є кримінальним злочином. Якщо ці діти не бігали з автоматом, то за що їх карати?", - сказав він.

Овчаренко упевнений, що в Україні не повинні карати дітей тільки за те, що вони є родичами терористів.

"Якщо ми не можемо довести, що ці гроші зароблені на мародерстві або накрадені, то нехай вчаться. Я розумію, що це буває несправедливо, але такий закон. Ми ж не можемо їх взяти за те, що він, наприклад, син Гіві, але не робив нічого протизаконного. Ми не можемо карати тільки за те, що вони діти кримінальних ватажків", - підкреслив він.

У той же час Овчаренко уточнив, що саме перебування дітей терористів на території материкової України є "тактикою російського світу".

"Це звичайна тактика "російського світу". Подивіться, де навчаються діти Мизулиної, де дочка Путіна, діти депутатів Держдуми. Вони не вчаться в Тобольську, Читі або Новгороді. Вони вчаться в найкращих університетах Заходу і одночасно їх батьки говорять про "ядерний попіл", - уточнив колишній боєць.

Відео: український боєць про дітей терористів (obozrevatel.com)

До речі, на території окупованого міста Єнакієва пройшла патріотична акція, в ході якої в місті з'явилася маса наклейок з цитатами основного закону України.

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