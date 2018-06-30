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"Сопротивление продолжается": боевиков оригинально "поздравили" с днем Конституции Украины (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 15:07
Иллюстративное фото: флаг Украины (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: флаг Украины (РБК-Украина)

Акция прошла "под носом" террористов в День Конституции Украины

На территории оккупированного города Енакиево прошла патриотическая акция, в ходе которой в городе появилась масса наклеек с цитатами основного закона Украины. Соответствующий пост сделал пользователь Виталий Овчаренко на своей странице в Facebook.

"На оккупированных территориях украинцы продолжают праздновать День Конституции Украины! В Енакиево были развешаны листовки с цитатами Конституции Украины. Сопротивление продолжается", - сказал он.

Фото: проукраинская акция на Донбассе (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

По словам Овчаренко, листовки можно было заметить на улице Партизанской, Айвазовского и Бурмистрова.

Фото: скриншот поста (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

В то же время пользователи сети уточнили, что действия украинских патриотов являются чрезвычайно важными для них.

Фото: проукраинская акция на Донбассе (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

"Радует смелость украинских патриотов. Берегите себя", - сказала пользователь Любовь Школа.

Позже Овчаренко опубликовал пример листовок, которые активисты расклеивали на оккупированной территории. На них украинцев призывают изучать свои права: "Знай свои права. Ты имеешь полное право жить в мире".

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

Кстати, главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что по миротворцам ООН будут стрелять, если они зайдут на территорию Донбасса "по украинскому сценарию". Об этом он заявил во время "прямой линии".

"Без согласования "ДНР"/"ЛНР" миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас станет на противников больше... Чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо", - заявил боевик.

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Теги: День Конституции, украинцы, Конституция
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