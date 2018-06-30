"Опір триває": бойовиків оригінально "привітали" з днем Конституції України (фото)

Акція пройшла "під носом" терористів в День Конституції України

На території окупованого міста Єнакієве пройшла патріотична акція, в ході якої в місті з'явилася маса наклейок з цитатами основного закону України. Відповідний пост зробив користувач Віталій Овчаренко на своїй сторінці в Facebook.

"На окупованих територіях українці продовжують святкувати День Конституції України! В Єнакієвому були розвішані листівки з цитатами Конституції України. Опір триває", - сказав він.

Фото: самостійницька акція на Донбасі (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

За словами Овчаренка, листівки можна було помітити на вулиці Партизанській, Айвазовського та Бурмістрова.

Фото: скріншот поста (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

У той же час користувачі мережі уточнили, що дії українських патріотів є надзвичайно важливими для них.

Фото: самостійницька акція на Донбасі (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

"Радує сміливість українських патріотів. Бережіть себе", - сказала користувач Любов Школа.

Пізніше Овчаренко опублікував шаблон листівок, які активісти розклеювали на окупованій території. На них українців закликають вивчати свої права: "Знай свої права. Ти маєш повне право жити в світі".

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

До речі, ватажок бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що по миротворцям ООН будуть стріляти, якщо вони зайдуть на територію Донбасу "за українським сценарієм". Про це він заявив під час "прямої лінії".

"Без узгодження "ДНР"/"ЛНР" місія ООН сюди входити не буде. Інакше, якщо вони хочуть увійти за українським сценарієм, вони будуть перетворюватися в мішені. У нас стане на супротивників більше... Чим більше супротивників, тим легше стріляти, цілитися не треба", - заявив бойовик.

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