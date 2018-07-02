"Їм не до нас": журналіст розповів, як РФ "поматросила і кинула" Донбас

Жителі окупованих територій зрозуміли, що Росії на них наплювати

РФ забула про Донбас з початком ЧС-2018 і люди це відчули. Про це розповів журналіст Денис Казанський в інтерв'ю сайту "Апостроф".

Він зазначив, що в "ЛДНР" ніяк не поставилися до початку чемпіонату світу з футболу.

"Єдине, що я бачив – це підвищена концентрація в коментарях образи у людей, які за цим всім дивляться і кажуть, мовляв, добре, ось у Росії там свято, росіянам не до наших проблем, вони ходять на футбол, веселяться на стадіонах, а у нас тут війна", - сказав він.

Казанський вважає, що "ситуація сама по собі дико цинічна".

"Якщо б у тих людей, які підтримували і підтримують Росію, була хоч крапля гордості, вони б давно вже відвернулися від Росії і прокляли б її за те, що вона зробила. Тому що Росія привела на Донбас війну, Росія розкачала цю ситуацію, російські громадяни спочатку приїхали і заварили всю цю кашу, а тепер виходить, що просто поматросили и кинули. І ось в Росії свято, там добре", - заявив він.

"У них своя історія: там зараз щастя. Усьому треба радіти зараз, тому всі радіють. А те, що десь там стріляють, їм вже все одно. Про це всі забули. А жителі Донбасу сидять і думають: "Блін, а що трапилося. Ось ми – сіра зона, туди нас не взяли, а звідси ми вже начебто пішли і не можемо повернутися. Там футбол і їм не до нас". У жителів тієї ж "ДНР" виникає питання, а як бути далі? А все вже", - додав журналіст.

Раніше повідомлялося, що у мережі розгорівся скандал через "божевільних експериментів" над дітьми з Донбасу.

Користувачів мережі розлютив підручник, який терористи з окупованого Донбасу видають учням молодших класів.

"В Антрациті підручники для молодших класів вибирає якийсь "Батьківський всеросійський опір". Пекло якейсь. Маргінали і психи з усієї Росії тягнуться в "ЛДНР" проводити свої божевільні експерименти", - сказав Казанський.

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