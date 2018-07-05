"Де починалася війна": в мережі показали знакові фото Слов'янська на честь річниці визволення міста

Місто було звільнено після 85 днів окупації
У мережі показали знакові фото Слов'янська, приурочені до четвертої річниці визволення міста від окупантів. Відповідні знімки опублікував спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
Фото: Слов'янськ (facebook.com/artem.shevchenko.9)
"З днем визволення Слов'янська та Краматорська! Чотири роки тому місто, де почалася війна, після 85 днів окупації був повернутий Україною. Це фото з перехрестя в Семенівці, на в'їзді в місто, де гриміли запеклі бої. Бойовики Гіркіна тут створили потужний укріпрайон", - написав він.
Фото: Слов'янськ (facebook.com/artem.shevchenko.9)
Шевченко зазначив, що за чотири роки багато що змінилося, проте суть війни залишилася тією ж, що і на самому початку.
"І вказівник до Миколаївки на Слов'янську ТЕС перефарбували, і понівечену будівлю знесли, і міни прибрали, і Патрульна поліція України з'явилася, а все одно воронки війни ще не зажили до кінця. І не скоро це буде", - сказав речник Міністерства внутрішніх справ.
"Пам'ять про перші бої, першу звитягу, перших загиблих і першу перемогу треба берегти", - підсумував він.
Скріншот поста (facebook.com/artem.shevchenko.9)
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