"Де починалася війна": в мережі показали знакові фото Слов'янська на честь річниці визволення міста

Місто було звільнено після 85 днів окупації

У мережі показали знакові фото Слов'янська, приурочені до четвертої річниці визволення міста від окупантів. Відповідні знімки опублікував спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Слов'янськ (facebook.com/artem.shevchenko.9)

"З днем визволення Слов'янська та Краматорська! Чотири роки тому місто, де почалася війна, після 85 днів окупації був повернутий Україною. Це фото з перехрестя в Семенівці, на в'їзді в місто, де гриміли запеклі бої. Бойовики Гіркіна тут створили потужний укріпрайон", - написав він.

Фото: Слов'янськ (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Шевченко зазначив, що за чотири роки багато що змінилося, проте суть війни залишилася тією ж, що і на самому початку.

"І вказівник до Миколаївки на Слов'янську ТЕС перефарбували, і понівечену будівлю знесли, і міни прибрали, і Патрульна поліція України з'явилася, а все одно воронки війни ще не зажили до кінця. І не скоро це буде", - сказав речник Міністерства внутрішніх справ.

"Пам'ять про перші бої, першу звитягу, перших загиблих і першу перемогу треба берегти", - підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/artem.shevchenko.9)

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