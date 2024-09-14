Популярна блогерка та зірка "Супермами" народила вдруге: "Наш солодкий хлопчик" (фото)

Стася Макєєва народила

Так, інфлюенсерка стала мамою хлопчика. Це можна зрозуміти з відповідної публікації, яу вона опублікувала у закритому Telegram-каналі. Малюк з’явився на світ 13 вересня.

"Бублик з нами. П'ятниця 13-те, о 9:05. Наш солодкий хлопчик. Ласкаво просимо", - написала зірка соцмереж та виклала чорно-біле фото.

Стася Макєєва показала перше фото з сином (Фото: Telegram-канал блогерки)

На знімку можна побачити, як обранець дівчини тримає на руках маля, сидячи у лікарняній палаті.

Пара, як відомо, також виховує маленьку доньку Мішель. Дівчинку Стася часто показує у своєму блозі, так само як і чоловіка. Подружжя спільно записує веселий контент і охоче ділиться ним у соцмережах.

"Неадекватні мама та тато, та і Мішель дівчина з приколами. А ще чекаємо другого бандита", - йдеться в описі їхньої спільної Instagram-сторінки.

На основній сторінці Стася презентує себе як "маму з вогником", яка розповідає у блозі про "велике і красиве кохання", доньку Мішель та показує "ж*пний контент".

Блогерка з чоловіком Олександром (Фото: instagram.com/stasya_makeeva__)

У минулому інфлюенсерка розповідала про заробітки чоловіка у період війни. Зокрема, в одному з інтерв'ю вона говорила про те, що раніше він мав бізнес, проте завод з яким чоловік працював, був пошкоджений внаслідок ворожої атаки, а тому йому довелося змінити сферу.

Макєєва не приховує, що заробляє більше за коханого, але така ситуація її не хвилює. Вона казала, що щомісяця має близько 30 тисяч доларів - блогерці вдається досягнути такої фінансової позначки завдяки роботі у соцмережах та рекламним замовленням.

Пара виховує 3-річну доньку Мішель (Фото: instagram.com/stasya_makeeva__)

Хто така Стася Макєєва

Справжнє ім'я дівчини - Анастасія Макєєва. Вона є уродженкою Харкова. 25-річна дівчина заміжня за Олександром Буряком. Вони виховують 3-річну доньку Мішель, як вже згадувалося вище.

Випуск з блогеркою у проєкті "Супермама" набрав майже 5 мільйонів переглядів на Youtube. У Instagram за нею стежать 1 мільйон користувачів, у TikTok - понад 2 мільйони.