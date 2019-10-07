Популярная украинская группа выпустила смешной клип "Караоке"

MAD HEADS UA выпустили видеоклип на песню "Караоке". Это первая композиция, написанная Михаилом Безушко совместно с музыкантами популярного украинского коллектива.

Идея песни взята из жизни и основана на реальных событиях. Она была написана после посещения ребятами караоке бара в Одессе во время гастролей. Это действительно было безумно весело, так что захотели снять клип, в котором постарались передать все самые яркие ситуации, происходившие с ними в реальности.

"Песня "Караоке" написана и основана на реальных событиях. Во время гастролей с группой в городе Одесса мы настолько были заряжены концертом, что нам не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Тогда мы решили продолжить его в караоке. Сложно в нескольких словах описать насколько был крутой этот вечер, все было настолько ярко, что это нас вдохновило на написание песни "Караоке". Чтобы детальнее срисовать картину всей вакханалии, которая происходила, мы решили снять на нее клип", - рассказывает фронтмен MAD HEADS UA Михаил Безушко.

MAD HEADS UA (фото: пресс-служба группы)

Режиссером клипа выступил Сергей Шляхтюк.

"С Сергеем было очень интересно и приятно работать. Благодаря его высокому профессиональному уровню и богатому опыту, он умеет вдохновлять, влюблять, объединять очень разных людей, ставить правильные задачи и мотивировать всех на съемочной площадке, даже "диких животных", превращая весь процесс в праздник и увлекательное приключение! Не нужно говорить, что мы все очень хотели, чтобы эти съемки не заканчивались никогда, мы просто решили не расставаться и уже готовимся к съемкам новогоднего фильма", – делится продюсер MAD HEADS UA Оксана Михайленко.

MAD HEADS UA - Караоке