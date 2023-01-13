Популярний репер нагадав українцям, чому важливо пам’ятати своє коріння

0322 - це старий телефонний код міста Львів. Саме з рідним містом зіркового виконавця пов’язані всі спогади про юність - на вулицях міста Лева ХАС сформувався як особистість та як артист

За словами Назара, реліз його нового альбому - це "як зустріч старих друзів, що приїхали на зимові свята у рідне місто Львів та зібралися на каву чи на калганівку, згадати як усе починалося, посміятися з курйозних історій, посумувати за минулим і згадати тих, кого вже немає".

Альбом покликаний нагадати слухачам, "як важливо пам’ятати своє коріння, свій дім, і знати, що ти чогось вартий тільки тоді, коли не забуваєш хто ти є".

"Ти той, ким ти є, коли залишаєшся щирим і справжнім і можеш пронести та зберегти через увесь свій шлях найцінніші уроки, які тобі дало життя", - впевнений артист.

У складі альбому 13 треків, серед яких 4 фіти з такими артистами як Схожа, Рижуня, Levyy MC та Ostap Drivko.