Популярный украинский блогер подался в шоу-бизнес: вышла уже вторая песня!

Qatoshi с Naprocente выпустил второй трек (фото: instagram.com/qatoshi)

Qatoshi с Naprocente уже установил свой музыкальный рекорд

Популярный блогер из Черновцов Qatoshi, который в свое время стал сооснователем Instagram-канала Naprocente, что имеет более 320 тысяч подписчиков, подался в шоу-бизнес.

Так, на днях вышел уже второй трек исполнителя, который получил название "Танцуй". Интересно, что всего за сутки песня попала в топ-100 по Украине от Apple Music и заняла первое место в чарте новых треков SoundCloud.

"Это трек про эмоции, которые переживали 99% людей во время ссор и скандалов. Писалась песня и снималось видео в Черновцах", - говорит 26-летний артист.

Qatoshi писал и хотел иметь дело с музыкой еще с детства, но решился только недавно. Правда, с друзьями с Naprocente он уже делал несколько пародий на песни.

"Одна из них ("Алешка") собрала хорошие реакции. И люди начали писать сообщения типа: "Запишите что-то свое", "Сделайте свой трек". Перед этим было хайповое видео, которое облетело кучу пабликов во всех социальных сетях – "2020 год (кавер на Кровосток)". После этого тоже получили очень много сообщений, что пора что-то свое выпускать. Друзья и свои люди с Naprocente поддержали в этом, и вышел первый трек "Чувствуй стиль". "Танцуй" – второй сингл, но еще будет немало", - говорит Qatoshi.

Рэпер уверяет: главная цель его творчества - далеко не деньги.

"Каждый трек, который выпускается нами – от души. Никогда бы не выпустил трек, который самому не нравится. Поэтому кайфую от каждого сам", - говорит артист.

Qatoshi выпустил трек "Танцуй"

Предыдущий трек Qatoshi собрал почти 100 тыс. просмотров только на YouTube

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