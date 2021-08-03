Популярный украинский фестиваль хотят закрыть: детали громкого скандала

Нужно сказать, что еще до начала фестиваля, который проходил 18 июля по 1 августа, в обществе поднималась волна критики относительно участия на мероприятии российских групп, но тогда украинские спецслужбы отчитались о проведении проверок, и не нашли в этом ничего противозаконного.

Теперь же организаторам досталось от "поборников" морали и христианской этики. А под прицел попали зарубежные и отечественные артисты.

Более всего критики ополчились на организаторов из-за выступления на фестивале польских блэк-металистов из группы Batushka, известных своими "провокационными" шоу с использованием элементов литургического церковнообрядства и атрибутики православных священников.

Для сета 31 июля музыканты тоже подготовили любителям "тяжелой музыки" зрелищное выступление на площадке Dark Stage, добавив в свой арсенал декораций на сцене также гроб.

Выступление Batushka на фестивале Faine Misto 2021 (фото: facebook.com/fainemisto)

Кстати, артисты не впервые играют в Украине - в частности, в 2016-м они давали концерт в Киеве в рамках масштабного тура... но только нынешнее выступление в Тернополе вызвало массу возмущений у ряда священников и организаций в социальных сетях.

Видео: выступление группы Batushka на фестивале "Файне місто" 31 июля 2021

Но не одни они стали объектом недовольства со стороны ряда организаций: досталось и киевлянам Stoned Jesus (выступали на главной сцене Main Stage 30 июля) - просто из-за названия.

Выступление Stoned Jesus на фестивале Faine Misto 2021 (фото: facebook.com/fainemisto)

Уже 1 августа в сети появилось несколько публикаций от местных священников и некоторых общественных христианских организаций, которые назвали участие вышеназванных рокеров на фестивале "шабашем", и нашли еще ряд других "грехов": якобы сжигание креста, богохульства и прочее.

Мэр Тернополя Сергей Надал в своем Facebook уже после окончания "Файного міста" потребовал от организаторов фестиваля публичных извинений, и поставил ультиматум - или они обязуются проводить мероприятие "без антихристианских групп, символов, без участия групп из России, либо не проводить его вообще".

Фото: скрин поста facebook.com/Nadal.Sergij

Реакция украинцев на угрозу для "Файного міста"

Нужно сказать, что подобное заявление градоначальника вызвало в сети полярную реакцию. Некоторые углядели в таких словах мракобесие и сравнили с "охотой на ведьм", что недопустимо в 21-м веке в светском государстве... другие высмеяли публикацию - мол, куда же раньше смотрели городские власти... третьи выражали солидарность с мэром и сетовали на "падение нравов" и "аморальности" происходящего на фесте... четвертые указывали, что никаких нарушений закона правоохранителями на мероприятии не было зафиксировано, и напоминали о разделении религиозных организаций от государства, как гласит закон Украины.

Что ответили организаторы фестиваля

В свою очередь организаторы "Файного міста" заверили, что "никоим образом не стремились оскорбить чьи-то чувства или веру, а наоборот создать атмосферу, где каждый будет чувствовать себя комфортно". Также они выразили сожаление о "ситуации, которая сложилась", и пообещали в дальнейшем "учитывать мнение как посетителей, так и Тернополя, при формировании лайнапа". А еще анонсировали проведение опроса, чтобы украинцы сами указывали, кого они хотели бы видеть на будущих мероприятиях.

Фото: скрин комментариев facebook.com/Nadal.Sergij

Кстати, перед этим организаторы на пресс-конференции в последний день фестиваля подчеркивали, что никто никакого закона не нарушал, полиция следила за происходящим все эти дни на всех локациях, список участников всем был известен... соответственно, любые претензии неуместны.

Впрочем, далее скандал только начал набирать обороты, посыпались упреки не только от общественных организаций, но и от политиков. В частности, депутат Назарий Островский в своем Facebook вообще безапелляционно потребовал закрыть "Файне місто" полностью и бесповоротно...

Пока не ясно, чем может обернуться "религиозный скандал" для "Файного міста", но очевидно одно - следующие фестивали наверняка станут более "чопорными".