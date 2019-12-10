Популярная украинская рок-группа показала психологический триллер о поиске себя

Известная украинская рок-группа Кімната Гретхен презентовал новую песню "Впритул" и клип на нее на канале MVUA.

По словам лидера команды Антона Кистрина, этот трек стал центральной композицией нового материала Кімнати Гретхен, который определил эстетические ориентиры будущего альбома.

"Здесь есть все то, что резонирует с нами сегодняшними - “дарковая” энергетика, неоновое освещение и огни ночного города; вайб 80-х и пульс синтивейва; лирика, одновременно интимная и такая, что касается каждого", - говорит музыкант.

Клип на "Впритул" участники группы называют "трехминутным меланхоличным психологическим триллером о поиске себя".

"Если для съемок предыдущего музыкального видео “Щастя” мы специально поехали зимой на черноморское побережье, ибо ключевую роль в клипе сыграла именно локация, то теперь нам показалось, что ночной осенний Днепр легко может стать тем мрачным городом в зазеркалье. В итоге, по моим собственным ощущениям, видео “Впритул” - это трехминутный меланхоличный психологический триллер о поиске себя", - говорит Антон.

Кімната Гретхен - Впритул