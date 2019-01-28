Священники УПЦ МП вместе с титушками сорвали сборы общины по переходу в ПЦУ (видео)

Во многих районах Винницкой области проходят собрания селян, на которых решается вопрос присоединения к ПЦУ

Видео: YouTube/Roman Kowalski 33-kanal

В пятницу, 25 января, в Винницкой области в селе Вороновицы на собрании общины произошел бунт из-за того, что в клуб на собрание общины прибыл десант "русского мира" в рясах, с плакатами и титушками. Об этом сообщает местное издание "33-й канал".

Сначала звучали проклятия, рвались бюллетени для регистрации селян, и обзывали оппонентов. А когда начались сборы, то пророссийские "гости" пели свои молитвы вместо гимна Украины и кричали: "Вера наша славная - вера православная".

Видео: YouTube/Roman Kowalski 33-kanal

Кроме того, в зале в этот вечер звучало многоголосое "Позор! " 57-летнему АТОшнику с Вороновицы. В холле клуба попы МП окружили священника УПЦ - секретаря владыки Симеона Владислава Демченко. И именно из уст бородатой компании звучало все от "иуды, предателя и гол..го, до 30 сребреников и раскольника".

Отдельное шоу устроил российский поп из Америки. На собрании общины он договорился до того, что "у нас в России ... Точнее Америке" переживают за братьев и скандально заявил "о непризнании поместной православной церкви Украины нигде в мире".

Видео: YouTube/Roman Kowalski 33-kanal

С его уст также звучали тезисы "о гражданской братоубийственной войне на Донбассе", о "едином славянском мире" и "канонической церкви в Москве".

Видео: YouTube/Roman Kowalski 33-kanal

В итоге русские попы вместе с титушками, задание которых срывать собрания в общинах, которые хотят перейти в поместную автокефальную церковь Украины, практически добились своего. Собрание общины было приостановлено.

Видео: YouTube/Roman Kowalski 33-kanal

Напомним, что в Винницкой области в селе Писаревка священники УПЦ МП вместе с "группой поддержки" сорвали собрание и избили сельского голову и участкового.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 3 общины перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.