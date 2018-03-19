Порошенко трогательно поздравил Лину Костенко с днем рождения (видео)

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года

Президент Украины Петр Порошенко поздравил известную украинскую писательницу, поэтессу, общественного деятеля Лину Костенко с днем рождения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Счастливы те, кому выпала честь жить в эпоху Лины Костенко. Многая лета Вам, Лина Васильевна! Благодарен Вам, что силой своего слова каждый день делаете нас сильнее и вселяете веру и надежду в наши сердца", - подчеркнул Порошенко.

Скриншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

Также президент опубликовал видеоролик с известной цитатой Костенко.

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве Киевской области, в семье учителей.

Вскоре семья переехала в Киев, где будущая поэтесса окончила среднюю школу №123. Училась в Киевском педагогическом институте и Литературном институте. Лина Костенко была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов.

Сборники ее стихов "Проміння землі" и "Вітрила" вызвали интерес у читателей и критиков, а сборник "Мандрівки серця" не только закрепил успех, но и показал настоящую творческую зрелость поэтессы, поставил ее имя между выдающихся мастеров украинской поэзии.

В 2010 году вышло первое крупное прозаическое произведение Лины Костенко - роман "Записки українського самашедшого". А в феврале 2011 года увидел мир поэтический сборник "Річка Геракліта", куда вошли ранее написанные стихи и 50 новых стихотворений. Произведения Костенко переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

Кстати, Styler собрал для вас лучшие композиции на стихи Лины Костенко, которые ведут "шляхетними шляхами" всех украинцев.

