Порошенко зворушливо привітав Ліну Костенко з днем народження (відео)

Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року

Президент України Петро Порошенко привітав відому українську письменницю, поетесу, громадського діяча Ліну Костенко з днем народження. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Щасливі ті, кому випала честь жити в епоху Ліни Костенко. Многая літа Вам, Ліно Василівно! Вдячний Вам, що силою свого слова щодня робите нас сильнішими і вселяєте віру і надію в наші серця", - підкреслив Порошенко.

Скріншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

Також президент опублікував відеоролик з відомою цитатою Костенко.

Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року у Ржищеві Київської області, в сім'ї вчителів.

Незабаром сім'я переїхала до Києва, де майбутня поетеса закінчила середню школу №123. Навчалася в Київському педагогічному інституті та Літературному інституті. Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступили на рубежі 1950-1960-х років.

Збірки її віршів "Проміння землі" та "Вітрила" викликали інтерес у читачів і критиків, а збірка "Мандрівки серця" не тільки закріпила успіх, а й показав справжню творчу зрілість поетеси, поставила її ім'я поміж визначних майстрів української поезії.

У 2010 році вийшов перший великий прозовий твір Ліни Костенко - роман "Записки українського самашедшого". А в лютому 2011 року побачила світ поетична збірка "Річка Геракліта", куди ввійшли раніше написані вірші і 50 нових поезій. Твори Костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, італійською та французькою мовами.

до Речі, Styler зібрав для вас найкращі композиції на вірші Ліни Костенко, які ведуть "шляхетними шляхами" всіх українців.