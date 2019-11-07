Порошенко услышали на оккупированных территориях в эфире волонтерского радио "Тризуб ФМ"

Во время рабочей поездки на Восток Украины Петр Порошенко с членами команды привезли для радиостанции "Тризуб ФМ" новый передатчик. В Карловке, откуда вещает радиостанция, Порошенко во время прямого радиоэфира рассказал слушателям с Донбасса про свои впечатления от многочисленных встреч с проукраинскими активистами и военными.

"Тризуб ФМ" – радиостанция, которая является очень зубастая в эфире и несет украинскую мысль, украинскую песню, украинскую музыку, украинское слово для тех, кто любит Украину. Это радиостанция, откуда вы можете услышать правду, это радиостанция, которая подтверждает, что Украина за мир, и мир для Украины превыше всего. Мир, а не капитуляция. Мир, а не сдача интересов Украины. Мир и защита каждого украинца, независимо от того, на какой территории он бы не был – на территории свободной Украины или на оккупированной территории. Мы гордимся, что мы украинцы", – обратился к слушателям Петр Порошенко.

"Мы сегодня делаем все для того, чтобы увеличить и улучшить вашу возможность слышать украинское слово и украинскую песню. И сегодня мы к фантастической команде радиостанции "Тризуб ФМ" прибыли не с пустыми руками – мы привезли новый радиопередатчик. Те, кто поддерживает Украину и украинское радио, поддерживает радио "Тризуб", будет иметь возможность слушать, наслаждаться более качественным сигналом, который будет доставлен новым украинским радиопередатчиком", – сообщил Порошенко.

Он также проинформировал, что радио наконец получило соответствующие лицензии на вещание.

"И делают это ребята-энтузиасты, ребята-волонтеры, совмещая, кстати, лечение зубов для украинских воинов и гражданских, которые расположены здесь, в прифронтовой зоне. И несут месседж на украинском языке, украинскую песню, для того, чтобы укреплять Украинское Государство", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Радио "Тризуб ФМ" созданное врачами-добровольцами, которые в Карловке организовали стоматологическую помощь бойцам ВСУ. В стоматологии сейчас современное оборудование, необходимые медикаменты, здесь вахтовым методом работают лучшие врачи Украины. За 4 года здесь волонтерили около двух сотен врачей, которые оказали профессиональную помощь более 35 тыс. пациентов.

Петр Порошенко в прямом радиоэфире пожелал всем, кто на Донбассе защищает Украину, чтобы наша армия продвинулась вплоть до границы и полностью восстановила украинский суверенитет, украинскую власть, украинский флаг, украинский язык и украинское государство на всей оккупированной территории.

Порошенко обратился к украинцам