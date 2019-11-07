Порошенка почули на окупованих територіях в ефірі волонтерського радіо Тризуб ФМ

Під час робочої поїздки на Схід України Петро Порошенко з членами команди привезли для радіостанції Тризуб ФМ новий передавач. У Карлівці, звідки мовить радіостанція, Порошенко під час прямого радіоефіру розповів слухачам з Донбасу про свої враження від численних зустрічей із проукраїнськими активістами і військовими.

"Тризуб" – радіостанція, яка є дуже зубата в ефірі і несе українську думку, українську пісню, українську музику, українське слово для тих, хто любить Україну. Це радіостанція, звідки ви можете почути правду, це радіостанція, яка підтверджує, що Україна за мир, і мир для України є понад усе. Мир, а не капітуляція. Мир, а не здача інтересів України. Мир і захист кожного українця, незалежно від того, на якій території він би не був – на території вільної України або на окупованій території. Ми пишаємося, що ми українці", – звернувся до слухачів Петро Порошенко.

"Ми сьогодні робимо все для того, щоби збільшити і покращити вашу можливість чути українське слово і українську пісню. І сьогодні ми до фантастичної команди радіостанції Тризуб прибули не з порожніми руками – ми привезли новий радіопередавач. Ті, хто підтримує Україну і українське радіо, підтримує радіо Тризуб, буде мати можливість слухати, насолоджуватися більш якісним сигналом, який буде доставлений новим українським радіопередавачем", – повідомив Порошенко.

Він також поінформував, що радіо нарешті отримало відповідні ліцензії на мовлення.

"І роблять це хлопці-ентузіасти, хлопці-волонтери, поєднуючи, до речі, лікування зубів для українських воїнів і цивільних, які розташовані тут, у прифронтовій зоні. І несе месседж українською мовою, українську пісню, для того, щоб укріплювати Українську Державу", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Радіо Тризуб ФМ створене лікарями-добровольцями, які у Карлівці організували стоматологічну допомогу бійцям ЗСУ. У стоматології наразі сучасне обладнання, необхідні медикаменти, тут вахтовим методом працюють найкращі лікарі України. За 4 роки тут волонтерили близько двох сотень лікарів, які надали фахову допомогу понад 35 тис. пацієнтів.

Петро Порошенко у прямому радіоефірі побажав всім, хто на Донбасі боронить Україну, аби наша армія просунулась аж до кордону і повністю відновила український суверенітет, українську владу, український прапор, українську мову і українську державу на всій окупованій території.

Порошенко звернувся до українців