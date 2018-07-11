"Портят палисадник": в Одессе женщина пытается отравить котов, которые ей "мешают"

Фото: pixabay

Женщина позвонила дезинсектору, чтобы убить животных

В Одессе местная жительница объявила войну котам и позвонила ради этого дезинсектору. Женщина попросила его отравить животных. Запись разговора разместил на своей странице в Facebook Олег Кузьма.

"Друзья! Кто не знает - я занимаюсь дезинсекцией (травлю тараканов). Сегодня по моему объявлению позвонила некая Людмила, которая попросила отравить котов в ее дворе. Рассказала, что уже пробовала травить их. Добавляю видео, в котором все подробности", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/Олег Кузьма)

Женщина сообщила, что коты якобы "портят ей палисадник", потому она решила убить животных при помощи крысиного яда.

Видео: Запись разговора с женищной (facebook.com/Олег Кузьма)

"Два кота. Живут во дворе на Конной не один год. Их любят и кормят местные жители. Они никому не мешают, кроме одно госпожи – Людмилы, которая просит отравить пушистых. Потому что они ходят по ее палисаднику! Женщина уже пыталась травить котов собственноручно. Однако, к счастью, у нее ничего не вышло", - рассказала одесситка.

Скриншот поста (facebook.com/natalie.usatenko)

Ранее сообщалось, что в Херсонской области собаку засунули в мешок и выбросили в колодец

"Чрезвычайники спасли собачку, которую в мешке бросили в колодец... 8 июля спасателям города Голая Пристань поступило сообщение о том, что в техническом колодце в районе гериатрического пансионата слышен жалобный визг", - рассказали в сети.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну