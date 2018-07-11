"Псують полисадник": в Одесі жінка намагається отруїти котів, які їй "заважають"

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Жінка зателефонувала дезінсектора, щоб вбити тварин

В Одесі місцева жителька оголосила війну котам і зателефонувала заради цього дезінсектор. Жінка попросила його отруїти тварин. Запис розмови розмістив на своїй сторінці в Facebook Олег Кузьма.

"Друзі! Хто не знає - я займаюся дезинсекцією (цькування тарганів). Сьогодні на мою оголошенню зателефонувала якась Людмила, яка попросила отруїти котів в її дворі. Розповіла, що вже пробувала труїти їх. Додаю відео, в якому всі подробиці", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/Олег Кузьма)

Жінка повідомила, що коти нібито "псують їй палісадник", тому вона вирішила вбити тварин за допомогою щурячої отрути.

Відео: Запис розмови з женіщной (facebook.com/Олег Кузьма)

"Два кота. Живуть у дворі на Кінної не один рік. Їх люблять і годують місцеві жителі. Вони нікому не заважають, крім одне пані - Людмили, яка просить отруїти пухнастих. Тому що вони ходять по її палісаднику! Жінка вже намагалася труїти котів власноруч. Однак, на щастя, у неї нічого не вийшло", - розповіла одеситка.

Скріншот поста (facebook.com/natalie.usatenko)

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області собаку засунули в мішок і викинули в колодязь.

"Надзвичайники врятували собачку, якого в мішку кинули в колодязь... 8 липня рятувальникам міста Гола Пристань надійшло повідомлення про те, що в технічному колодязі в районі геріатричного пансіонату чути жалібний вереск", - розповіли в мережі.

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