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Посетить музей императора Цинь: КГГА за полмиллиона отправит чиновников в командировку в Китай

STYLERLIFE        03.07.2018 - 18:59
Фото РБК-Украина
Фото РБК-Украина

Всю сумму для командировки выделят из бюджета города

КГГА планирует выделить полмиллиона гривен на командировку 2 чиновников КГГА и 4 депутатов Киевского городского совета в Китай для изучения Музея гробницы первого императора династии Цинь. Об этом передает издание Украинские Новости со ссылкой на документ ведомства.

В издании отмечают, что командировки в Пекин и Сиань с 2 по 9 июля должны поехать первый заместитель директора департамента культуры Сергей Анжияк, главный специалист управления международных отношений Анна Белоконь, депутаты горсовета Владимир Яловой, Леонид Антоненко, Александр Березняков, Олег Бондарчук.

Фото: Документ КГГА (ukranews.com)

Ориентировочная стоимость командировки составляет 501 891, 20 гривен. Всю сумму выделят из бюджета города.

Фото: Документ КГГА (ukranews.com)

Делегация намерена ознакомиться с опытом Китая в организации выставок, культурных мероприятий и парков и методами предотвращения коррупции в сфере культуры, а также посетить Музей гробницы первого императора династии Цинь.

В документе также отмечается, что данная командировка не требует согласования высшими органами государственной власти.

Ранее стало известно, сколько гостиниц задекларировали украинские чиновники (инфографика).

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Теги: коррупционный скандал, КГГА
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