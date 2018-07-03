Відвідати музей імператора Цінь: КМДА за півмільйона відправить чиновників у відрядження до Китаю

Всю суму для відрядження виділять з бюджету міста

КМДА планує виділити півмільйона гривень на відрядження 2 чиновників КМДА та 4 депутатів Київської міської ради в Китай для вивчення Музею гробниці першого імператора династії Цінь. Про це передає видання Українські Новини з посиланням на документ відомства.

У виданні зазначають, що відрядження до Пекіна і Сіань з 2 по 9 липня мають поїхати перший заступник директора департаменту культури Сергій Анжіяк, головний спеціаліст управління міжнародних зв'язків Анна Білокінь, депутати міськради Володимир Яловий, Леонід Антоненко, Олександр Березняков, Олег Бондарчук.

Фото: Документ КМДА (ukranews.com)

Орієнтовна вартість відрядження становить 501 891, 20 гривень. Всю суму виділять з бюджету міста.

Фото: Документ КМДА (ukranews.com)

Делегація має намір ознайомитися з досвідом Китаю в організації виставок, культурних заходів і парків і методами запобігання корупції в сфері культури, а також відвідати Музей гробниці першого імператора династії Цінь.

В документі також зазначається, що дане відрядження не потребує погодження вищими органами державної влади.

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