Пошла против своих: украинцы тронуты историей женщины-добровольца из Челябинска

Женщина-доброволец из Челябинска Ольга поделилась своей трогательной историей, которая не смогла никого оставить равнодушным. Соответствующий пост опубликован в Facebook-сообществе "Повернись живим".

"Тишина - явление относительное. Сейчас тихо, а через несколько минут может стать громко. И днем, бывает, стреляют, и ночью. Провокации идут постоянно", - рассказывает Оля.

Отважная девушка родилась и выросла в Челябинске, занималась спортом, политикой не интересовалась. Однако в определенный момент поняла для себя, что ей, как человеку честному, не понравилось, что ее страна проявила агрессию по отношению к другому государству. Поэтому девушка тут же собрала вещи и уехала в Украину.

Здесь она занималась волонтерством, была добровольцем, затем подписала контракт. Оля утверждает, что сейчас враг притих, однако перед этим на Донецком направлении было неспокойно. По ее словам, противник действительно следит, что происходит на наших позициях. А еще и провоцирует.

Фото: (facebook.com/backandalive)

"Они обстреливают пост и ждут, когда кто-то выглянет, кто выйдет посмотреть, и отрабатывают уже прицельно с хорошей оптикой и хорошими тепловизорами. А после - стреляют по бойницах", - сетует девушка.

Также она утверждает, что враг испытывает новейшее российское вооружение на Донбассе - винтовку "Выхлоп". Также наемники тестируют оптику. Сдавать экзамены на реальных боевых действиях приезжают выпускники российских вузов.

К слову, вне армии Оля себя уже не представляет. Предполагает, что свяжет жизнь с этим делом даже после победы над врагом.

Пользователи были тронуты историей храброй девушки. Ольге высказывают теплые слова и искреннюю благодарность:

"Спасибо за работу на украинском фронте!"

"Видно, что хороший человек";

"Даже не представляю через что ей пришлось пройти... Честная, сильная, настоящая! Благодарю Вас, Ольга!"

"Вызывает уважение";

Ранее мы сообщали о том, что в зоне ООС погиб доброволец. Его друзья отмечают, что у мужчины был талант скульптора, он писал прекрасные стихи и был влюблен в украинский язык.