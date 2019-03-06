Пошла в школу и не вернулась: в Днепре разыскивают 16-летнюю девочку

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении ребенка, просят обращаться в полицию

В Днепре разыскивают несовершеннолетнюю девочку, 16-летнюю Анну Яковлеву, которая ушла из дома во вторник, 5 марта, и до сих пор не вернулась. В розыск ребенка объявило Соборное отделение полиции в Днепре.

Известно, что девочка утром, 5 марта, пошла в школу №52 и домой не вернулась. Она проживает по адресу бульвар Славы, 48. Последний раз выходила на связь с родителями в 20:00 того же дня.

Приметы девочки: на вид: 15-16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые средней длины.

Была одета в синюю демисезонну куртку, темные брюки и черные сапоги на высоких каблуках.

Розыск несовершеннолетней девочки в Днепре (фото: facebook.com)

Сообщается, что ранее девочка дом не оставляла.

Всех, кто имеет информацию относительно возможного местонахождения ребенка, просят обращаться в полицию по номеру "102" или по телефону 067-603-73-39.

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