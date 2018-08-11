"Пошли отсюда, позорники": мэр Ивано-Франковска обматерил судей на футбольном матче (видео)

Фото: Футбольне поле (pixabay.com/ru/users/flooy)

Инцидент произошел после разгромного матча

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив устроил разборки с футбольными судьями после того, как команда города с разгромом проиграла матч. Об этом сообщает "Галицький Кореспондент".

"Пошли отсюда, с*ки. Заплатили бабки вам, бл*ть. Пошли отсюда, позорники", - кричал он судьям, которые шли в свою комнату.

Также журналисты уточнили, что после этого мужчину пыталась успокоить супруга. В этот момент в комнату к судьям подошли болельщики, в связи с чем пришлось вызвать полицейских. Спустя пару минут Марцинкив извинился за свои слова.

"Прошу прощения за свои слова на футбольном матче и за эмоции, потому что давно не видел такого открытого судейства в одну сторону. Понимаю, что эмоции это не лучший выход, поэтому прошу извинения у болельщиков, но верю в свою команду", - написал он на своей странице в Facebook.

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