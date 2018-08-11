"Пішли звідси, позорники": мер Івано-Франківська обматюкав суддів на футбольному матчі (відео)

Фото: Футбольне поле (pixabay.com/ru/users/flooy)

Інцидент стався після розгромного матчу

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків влаштував розборки з футбольними суддями після того, як команда міста з розгромом програла матч. Про це повідомляє "Галицький Кореспондент".

"Пішли звідси, с*ки. Заплатили бабки вам, бл*ть. Пішли звідси, позорники", - кричав він суддям, які йшли в свою кімнату.

Також журналісти уточнили, що після цього чоловіка намагалася заспокоїти дружина. У цей момент в кімнату до суддів підійшли вболівальники, у зв'язку з чим довелося викликати поліцейських. Через пару хвилин Марцінків вибачився за свої слова.

"Прошу вибачення за свої слова на футбольному матчі і за емоції, тому що давно не бачив такого відкритого суддівства в одну сторону. Розумію, що емоції це не кращий вихід, тому прошу вибачення у вболівальників, але вірю в свою команду", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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