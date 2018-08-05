"Провів практично весь червень": у Криму помітили колишнього гравця "Шахтаря" (відео)

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Український спортсмен навіть не намагався переховуватися

Екс-гравець Збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук провів майже весь перший місяць літа на території анексованого півострова Крим. Про це повідомляють журналісти "Крим.Реалії".

Так, футболіст відпочивав на пляжі готелю "Ялта-Інтурист". При цьому з журналістами спілкуватися відмовився. Він провів на окупованій українській території майже весь червень.

"Адміністративний кордон з Кримом він перетнув 4 червня і повернувся на материкову Україну 15 червня. Через три дні Шевчук знову поїхав у Крим і пробув там до 3 липня", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що за збірну України Шевчук грав протягом 13 років. А в 2009 році у складі команди "Шахтар" виграв Кубок УЄФА, за що був нагороджений Орденом "за мужність" III ступеня.

До речі, раніше Андрій Макаревич розкритикував російських музикантів, які беруть участь у фестивалі "Навала", а ще він пояснив свої слова про купівлю Росією Криму. У той же час один відомий журналіст розкритикував лідера групи "Машина часу" за його висловлювання про Крим.

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