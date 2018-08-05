"Провел практически весь июнь": в Крыму заметили бывшего игрока "Шахтера" (видео)

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Украинский спортсмен даже не пытался скрываться

Экс-игрок Сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук провел почти весь первый месяц лета на территории аннексированного полуострова Крым. Об этом сообщают журналисты "Крым.Реалии".

Так, футболист отдыхал на пляже гостиницы "Ялта-Интурист". При этом с журналистами общаться отказался. Он провел на оккупированной украинской территории почти весь июнь.

"Административную границу с Крымом он пересек 4 июня и вернулся на материковую Украину 15 июня. Через три дня Шевчук снова поехал в Крым и пробыл там до 3 июля", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что за сборную Украины Шевчук играл на протяжении 13 лет. А в 2009 году в составе команды "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, за что был награжден Орденом за мужество III степени.

Кстати, ранее Андрей Макаревич раскритиковал российских музыкантов, участвующих в фестивале "Нашествие", а еще он пояснил свои слова о покупке Россией Крыма. В то же время один известный журналист раскритиковал лидера группы "Машина времени" за его высказывание о Крыме.

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