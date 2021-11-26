Послушаем Бутусова: песни о режиме, которые и сегодня помнят многие

Песни Бутусова про режим, которому он "продался"

Отметим, что в одном из интервью Бутусов говорил, что он к политике не имеет никакого отношения.

Но когда-то именно благодаря антирежимным в той или иной степени песням группа Вячеслава Nautilus Pompilius и прославилась.

Однако, как показало время, все имеет свойство меняться.

Сегодня 60-летний экс-лидер Nautilus Pompilius ездит в аннексированный Крым, посещает в Симферополе памятник "вежливым людям" и его не волнует то, что он - персона нон-грата в Украине.

Одним словом, ловите несколько старых песен Бутусова, которые вряд ли уже получится услышать в исполнении рокера вживую. И подумайте над тем, как быстро у россиян меняются взгляды и нравы.

Nautilus Pompilius - "Скованные одной цепью"

Здесь первоначально строка "за красным восходом розовый закат" вообще звучала, как "за красным восходом коричневый закат", намекая на схожесть СССР с гитлеровской Германией.

Nautilus Pompilius - "Синоптики"

Синоптики - это рокеры, "сумевшие выжить на лютом морозе" советской действительности и сделавшие людскую жизнь "чуть теплей, чуть светлей", а самих людей - более активными в политическом смысле.

Nautilus Pompilius - "Взгляд с экрана"

В песне "Взгляд с экрана" Бутусов и Ко протестуют против состояния занавеса и ограниченности, в которой пребывает советский человек.

Nautilus Pompilius - "Хлоп-хлоп"