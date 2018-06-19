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Пост про Навального: спортивный комментатор уволился с российского пропагандистского канала

STYLERLIFE        19.06.2018 - 21:31

На канале уже прокомментировали уход комментатора

Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин отказался комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Видеообращение он опубликовал на YouTube-канале.

Назвать причину прекращения работы на пропагандистском телеканале он отказался.

"Мы расстаемся с Первым каналом со взаимоуважением. Вы хотите знать, почему так получилось. Прошу вас уважать мое право, а я не хочу об этом говорить", — сказал Уткин. Комментатор также добавил, что не перестанет писать о чемпионате мира в социальных сетях.

На канале уже прокомментировали уход Василия.

"Мы с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход", — заявил представитель телеканала.

Как сообщает meduza, журналиста могли уволить "по одному звонку" из-за поста про оппозиционера Алексея Навального или же из-за недовольства тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что на российском пропагандистском телеканале "Россия 1" гости шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" попытались высмеять украинский язык. 

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Теги: Василий Уткин, росТВ
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